TEB'den Ramazan Bayramı'na özel ihtiyaç kredisi
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TEB'den Ramazan Bayramı'na özel ihtiyaç kredisi

TEB'den Ramazan Bayramı'na özel ihtiyaç kredisi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni kampanya ile TEB müşterileri, Findeks notuna göre yüzde 1,45'ten başlayan faiz oranı, 3 aya kadar erteleme imkanı ve 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasından faydalanabilecek.

Kredi teklifinden yararlanmak isteyen müşteriler, TEB şubeleri, CEPTETEB internet şubesi, CEPTETEB mobil uygulaması, TEB telefon şubesi ve teb.com.tr'den başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak müşterilerin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

Bayram döneminde de ekstra nakit ihtiyacı olabileceğinden hareketle, müşterilerin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattıklarını aktaran Mendi, "Müşterilerimiz yüzde 1,45'ten başlayan faiz oranı ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB'in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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