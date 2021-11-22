TEB'den öğretmenlere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlere, kasım ayı boyunca 3 ay ötelemeli yüzde 1,59 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunuyor.

Geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de unutmayan TEB, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel ürün ve hizmetler sunma hedefinden yola çıkarak, öğretmenler için avantajlı bir ihtiyaç kredisini kullanıma sundu. İsteyen öğretmenler kasım ayı boyunca 1,59 faiz oranı ile avantajlı ihtiyaç kredisinden 3 ay ötelemeli olarak faydalanabilecek.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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