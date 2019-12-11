TEB'den MKE çalışanlarına "Finansal Okuryazarlık" eğitimi

11.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:10

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) çalışanlarına yönelik Finansal Okuryazarlık eğitimi gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, TEB, toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve tasarruf bilincini geliştirmek için TEB Aile Akademisi ile 2012 yılından bu yana Türkiye'nin en kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden birini yürütüyor.

TEB, Türk savunma sanayinin temelini oluşturan kurumlardan MKE ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kurum çalışanlarına yönelik eğitim gerçekleştirdi.

Aralık ayı başında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu genel müdürlük yerleşkesinde düzenlenen eğitime yaklaşık 200 kişi katıldı.

2012 yılında başlattığı finansal okuryazarlık eğitimleriyle bu alanda öncü olan TEB, Aile Akademisi çatısı altında düzenlediği eğitimlerle ülke genelinde kamu kurumları, belediyeler, eğitim kurumları ve özel sektör çalışanlarından başlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF gibi kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle yaklaşık 19 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimleri verdi.

TEB'in MKE çalışanlarına yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinin önümüzdeki dönemde MKE'nin Ankara ve Kırıkkaledeki fabrika ve yerleşkelerinde de düzenlenmesi, bu eğitimlerle de toplamda 5 bin 500 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA