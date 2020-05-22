TEB'den meslek birliklerinin yapısı ve seçimine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklama Açıklaması Türk Eczacıları Birliği (TEB), meslek birliklerinin yapısına, seçim sistemlerine yönelik tartışmalara ilişkin, "Meslek birliklerinin kanunlarında ve özellikle seçim sistemlerinde değişiklik yapılmasının onları kaosa götüren bir yaklaşım olacağı, meslek birliklerini korumanın mesleğin...

Türk Eczacıları Birliği (TEB), meslek birliklerinin yapısına, seçim sistemlerine yönelik tartışmalara ilişkin, "Meslek birliklerinin kanunlarında ve özellikle seçim sistemlerinde değişiklik yapılmasının onları kaosa götüren bir yaklaşım olacağı, meslek birliklerini korumanın mesleğin ürettiği toplumsal faydayı korumak olduğu düşüncemizi ilan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TEB Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, meslek birliklerinin yapısı, işleyişi ve seçim sistemlerine yönelik düzenlemelerin yeniden gündeme geldiği, bu düzenlemelerin içeriğiyle ilgili kamuoyunun ve kendilerinin bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

Basında yer alan haberlerin hatırlatıldığı açıklamada, yapılacak düzenlemelerin meslek birliklerini zayıflatacağı, birliklerin işlevsiz kalmasına neden olacağı, mesleki faaliyetlerin işleyişini zaafa uğratacağı aktarıldı.

Toplumsal gelişme ve gelecek adına endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilinmesini istiyoruz ki mesleki alanımız hakkında söz söyleme gücünün zayıflatılması, her şeyden önce mesleki etik ve disiplini de etkileyen bir unsur olacaktır. Özellikle seçimlerde nispi temsil sistemi getirilmesi, tüm kesimler açısından ciddi bir yanlış olacaktır, çünkü çoğunluğun sürekli olarak değişmesine neden olacak bu uygulama, o meslek kuruluşunun yönetim becerilerinden yoksun kalması anlamına gelecektir."

Akademik meslek birliklerinin, kamu adına bazı işlevleri yerine getirmek için kurulduğuna işaret edilen açıklamada, bu meslek birliklerinin, demokratik olarak işleyen, profesyonel meslekleri temsil eden, bu mesleklerde disiplini ve ileriye doğru yönelimi sağlayan kuruluş olduğu bildirildi.

Bu kuruluşların özerk yapılarının korunmasının, kamu için olduğu gibi meslek mensupları ve mesleki işlevlerin kullanılmasından yarar sağlayanlar için olumlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meslek birliklerinin kanunlarında ve özellikle seçim sistemlerinde değişiklik yapılmasının onları kaosa götüren bir yaklaşım olacağı, meslek birliklerini korumanın mesleğin ürettiği toplumsal faydayı korumak olduğu düşüncemizi ilan ediyoruz, yasa koyucuları da, yasalarımızda vermeyi planladıkları tüm değişiklik tekliflerini kamu yararı açısından değerlendirmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA