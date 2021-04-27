TEB'den KOBİ'lere "bayram fırsatı"
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TEB'den KOBİ'lere "bayram fırsatı"

TEB'den KOBİ'lere 'bayram fırsatı'
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı öncesi KOBİ'lere özel yeni bir kampanya başlattı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı öncesi KOBİ'lere özel yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Destek Kredisi ile TEB, KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

TEB, 15 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine destek veriyor. Salgın sürecinin hızlandırdığı otomasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da KOBİ'lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen TEB, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ'lere finansal desteğin yanı sıra ürün ve işlem fırsatları da sağlıyor.

Tüm bankacılık hizmetlerinde avantajlı ürün, işlem fırsatları ve dış ticaret masraf paketleri ile müşterilerinin yanında olan TEB, KOBİ Destek Kredisi'ni de mevcut ve yeni müşterilerinin kullanımına sundu. KOBİ Destek Kredisi ile KOBİ'ler 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanından faydalanabiliyor. TEB'in sunduğu KOBİ Destek Kredisi'nden yararlanmak isteyenler TEB Şubelerinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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