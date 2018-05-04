Teb'den İlk Çeyrekte 295,9 Milyon Lira Net Kar

Türk Ekonomi Bankası (TEB) yılın ilk çeyreğinde 295,9 milyon lira net kar elde etti.

TEB açıklamasında, 2018 yılının ilk çeyreğinde kredilerin bankanın toplam aktiflerinin yüzde 73'ünü oluştururken, aktif toplamının da aynı dönemde yüzde 6 artarak 90,8 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Toplam 66,1 milyar liralık kredilerin yarıya yakınının KOBİ'lere kullandırıldığı belirtilen açıklamada, ilk çeyrekte takipteki kredilerin oranının yüzde 2,92 olduğu, aynı dönemde toplam mevduatın ise yüzde 6 artarak 59 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.

Özkaynakları 9,1 milyar liraya ulaşan TEB'in sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15,35 olarak gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk çeyrekte Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti alınarak 927 milyon lira tutarında kredi kullandırırken, bu rakamın içinde kurumsal firmaların payı yüzde 11 (106 milyon TL) olarak gerçekleşti. TEB Kurumsal Bankacılık, KGF dışında Ekonomi Bakanlığı tarafından bölgesel teşvik uygulamaları, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları kapsamındaki desteklerden yararlanacak firmalar için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uzun vadeli krediler de kullandırdı. TEB Kurumsal Bankacılığın 2018 yılının ilk çeyreğinde yatırım teşvik belgesi kapsamında faiz destekli kullandırılan kredi tutarı 336 milyon lira olarak gerçekleşti. Ayrıca Kamu Bankacılığı Departmanı aracığıyla, kamu kurumlarına gerek kendi kaynaklarından gerekse de yurtdışı kaynaklar üzerinden destek vermeye devam etti."