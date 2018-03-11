Teb'den Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Küresel Para Haftası ile eş zamanlı olarak üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil finansal okuryazarlık eğitimleri vermeye başlıyor.

Banka açıklamasına göre, finansal okuryazarlığı teşvik etmek amacıyla 2008'den bu yana Dünya Ekonomi Forumu tarafından organize edilen Küresel Para Haftası, bu yıl 12-18 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor.

2012 yılından bu yana TEB Aile Akademisi ile "Ekonomi ailede başlar" düşüncesinden yola çıkarak tasarruf ve birikim alışkanlığını yükseltmeyi hedefleyen TEB, Küresel Para Haftası ile eş zamanlı olarak üniversite öğrencileri için dijital finansal okuryazarlık hareketi başlatıyor.

Gelişen finansal teknolojilerle hayatımıza giren blockchain kurgusunun anlatılacağı eğitimlerle 250 binden fazla üniversite öğrencisine yeni nesil finans eğitimleri verilmesi hedefleniyor.

"Üniversitedeki gençlerimize blockchain konusunu anlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, sorumlu bankacılık anlayışıyla 2012 yılında başlattıkları TEB Aile Akademisi ile Türkiye genelinde toplumun finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmek hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Herkese açık ve ücretsiz eğitimlerle bütçe yönetimi, tasarruf, kredi ve kartların doğru kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ana başlıkları altında temel finansal okuryazarlık eğitimleri verdiklerini bildiren Mendi, "Bugüne kadar verdiğimiz yüz yüze eğitimlerle 250 bin kişiye ulaştık. Hayata geçirdiğimiz eğitimlerimizin hedef kitlelerini çeşitlendirmeye, iş birliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Küresel Para Haftası ile başlayacak yeni eğitimlerimiz ile 2018 yılında Türkiye'nin birçok ilinde, 20'yi aşkın üniversitedeki gençlerimize ulaşarak gelişen finansal teknolojilerle hayatımıza giren blockchain konusunu anlatacağız. Aynı zamanda içeriklerimizi online olarak da paylaşarak 250 bini aşkın üniversite öğrencisinin dijital finansal okuryazar olmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mendi, şunları kaydetti:

"Bu güne kadar UNICEF iş birliği ile 6-14 yaşındaki 11 milyon çocuğa sanat dersleri aracılığıyla ulaşarak finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine katkı sağladık. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlükleri ile yaptığımız projeler ile 3 yılda 6 milyonu aşkın kursiyer ve öğrenciye eğitim vermiş olacağız. Hedefimiz, 2019 yılı itibarıyla 20 milyon bireyi yani Türkiye'nin yüzde 25'ini finansal okuryazar yapmak."