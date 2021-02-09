TEB'den emeklilere 1.600 TL'ye varan nakit promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB'e taşıyanlara 1.600 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı.

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL'ye kadar olan emekliler 1.000 TL'ye, 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL'ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.600 TL'ye varan tutarda nakit promosyon alabilecek.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB Şubeleri'nde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetleri arasında yer alıyor.

Şubat ayı içerisinde TEB emekli dünyasına katılan müşteriler ayrıca TEB kredi kartlarına başvuru yapması durumunda da onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 300 TL'ye varan indirim hakkı kazanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu