TEB'den ekonomiye destek paketi
TEB, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.
24.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:31
TEB, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com