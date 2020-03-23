TEB'den eczanelere gidecek vatandaşlar için bilgilendirme videosu
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Sağlık

TEB'den eczanelere gidecek vatandaşlar için bilgilendirme videosu

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczanelerde ilaç ve sağlık danışmanlığı alan vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme videosu hazırladı.

23.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:24
TEB'den eczanelere gidecek vatandaşlar için bilgilendirme videosu

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczanelerde ilaç ve sağlık danışmanlığı alan vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme videosu hazırladı.

"Bizler sizin için her zaman eczanemizdeyiz" sloganıyla başlayan videoda, "Ama siz kendi sağlığınızı korumak için lütfen zorunlu olmadıkça eczanemize gelmeyin. Eğer eczaneye gelmek zorunda kaldıysanız ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti alırken kurallara uyun." çağrısı yapıldı.

Videoda yer verilen kurallar şöyle:

"- Diğer insanlarla en az 1 metre olacak şekilde mesafenizi koruyun.

Eczanede en fazla 3 kişiye işlem yapılabilir, dördüncü kişiyseniz lütfen dışarıda sıranızın gelmesini bekleyin.

Para alışverişlerinizde mümkün mertebe temassız banka kartlarını kullanmaya özen gösterin.

Gerekmedikçe yüzeylere dokunmayın veya insanlarla el temasında bulunmayın.

Koruyucu diğer önlemleri aksatmayın.

Bizler sizler için görevimizin başındayız. Siz de bizim için evde kalın. Eczacılar görev başında."

Kaynak: AA

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