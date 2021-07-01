TEB'den bayrama özel ihtiyaç kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 1,59'dan başlayan, 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 1,59'dan başlayan, 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamasına göre, TEB, yeni kampanyasıyla müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak. Buna göre müşteriler, yüzde 1,59'dan başlayan, 3 ay ertelemeli ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasından farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçları için Findeks notuna göre değişen faiz oranlarıyla yararlanabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak müşterilerin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalıştıklarını belirtti.

Bayram döneminde de ekstra nakit ihtiyacı olabileceğinden hareketle, müşterilerin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattıklarını aktaran Mendi, "Müşterilerimiz yüzde 1,59'dan başlayan faiz oranı ve 3 ay ertelemeli olarak maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB'in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk