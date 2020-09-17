TEB'den 3 ay ertelemeli sonbahar kredisi
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TEB'den 3 ay ertelemeli sonbahar kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 3 ay ertelemeli sonbahar kredisi kampanyası kapsamında 36 aya kadar varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB'den 3 ay ertelemeli sonbahar kredisi
17.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:08

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 3 ay ertelemeli sonbahar kredisi kampanyası kapsamında 36 aya kadar varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB açıklamasına göre, müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik farklı ihtiyaç kredi kampanyaları sunan Banka, 3 ay ertelemeli sonbahar kredisi kampanyasını duyurdu.

Özellikle yeni eğitim döneminin başlamasıyla beraber artan okul harcamaları ve farklı nakit ihtiyaçlarına yönelik başlattığı kampanya ile TEB, 3 aydan 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB'in 3 ay ertelemeli sonbahar kredisi kampanyasına TEB şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB mobil uygulaması, çağrı merkezi ve teb.com.tr'den başvuru yapılabilecek.

Müşteriler, TEB'in kredi kampanyasından farklı vade ve Findeks notuna göre değişen faiz oranıyla faydalanabilecek.

Kaynak: AA

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