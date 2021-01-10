TEB'den, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB), basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TEB'in kurumsal Twitter hesabından, daktilo fotoğrafıyla birlikte yapılan paylaşımda, "Salgın şartlarında dahi sesimize ses olan, pandemi koşullarında sağlık emekçilerini yalnız bırakmayan, halkın haber alma özgürlüğü için görevini yerine getiren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan