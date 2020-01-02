TEB Cetelem daha iyi bir gelecek için çalışıyor

02.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:24

TEB iştiraki olarak taşıt finansmanı alanında faaliyet gösteren TEB Cetelem, BNP Paribas'ın dünya çapında başlattığı # 1MillionHours2Help programına dahil oldu.

TEB Cetelem'den yapılan açıklamaya göre, # 1MillionHours2Help programı ile BNP Paribas Grubu çalışanlarının sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya inşa etmek üzere kuruluşlarla iş birliği içinde çalışma zamanlarında çeşitli faaliyetler yapmaları amaçlanıyor. Grup çalışanlarının 2020 yılında dünya çapında toplam 1 milyon saatlik gönüllü çalışma gerçekleştirmesi hedefleniyor.

TEB Cetelem, 2019 yılında başlattığı gönüllülük programı ile yoksullukla mücadele, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, karasal yaşam gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu çalışmalar yaparak 550 saat gönüllülük faaliyetinde yer aldı. TEB Cetelem çalışanları, çalışma saatlerinde gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinde konunun uzmanı STK'larla iş birliği yaparak, şirket desteği ile farkındalık ve daha iyi bir gelecek için çalışmalara katkıda bulundu.

Kaynak: AA