TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Rus Veronika Kudermetova'yı 2-0 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, finale yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Rus Veronika Kudermetova'yı 2-0 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının yarı final maçında dünya 17 numarası Mertens ile klasmanda 29. basamakta yer alan Kudermetova karşı karşıya geldi.

Turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Mertens, bir saat 40 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Elise Mertens, yarın oynanacak finalde Sorana Cirstea (Romanya)-Marta Kostyuk (Ukrayna) maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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