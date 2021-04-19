TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası ana tablo maçlarıyla başlarken, 14 karşılaşma yağmur nedeniyle ertelendi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası ana tablo maçlarıyla başlarken, 14 karşılaşma yağmur nedeniyle ertelendi.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk gününde rakiplerini yenen Çinli Qiang Wang, Çek Katerina Siniakova, İsveçli Viktorija Golubic, Hırvat Ana Konjuh ikinci tura yükseldi.

Ana tabloda mücadele eden Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'ın Çek Barbora Krejcikova ile yapması gereken karşılaşma dahil olmak üzere 14 maç yağmur nedeniyle ertelendi. Çağla Büyükakçay ile Barbora Krejcikova arasındaki maç yarın oynanacak.

İki Rus raket Anastasia Potapova ile Anastasia Pavlyuchenkova arasında bugün oynanan ve skor 6-7, 7-6 devam ederken yağmur nedeniyle tamamlanamayan karşılaşma da yarın yapılacak.

Organizasyonda yarın 3 kortta tekler ve çiftlerde toplamda 14 ilk tur maçı oynanacak. Yarın korta çıkacak isimler arasında dünya 17 numarası Belçikalı raket Elise Mertens ve 2 numaralı seri başı Petra Martic de olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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