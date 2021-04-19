TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ilk turunda 6 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova elendi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ilk turunda 6 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova elendi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasına ilk tur maçlarıyla devam edildi.

Tek kadınlarda klasmanın 76. sırasındaki Rus Anastasia Potapova, vatandaşı Anastasia Pavlyuchenkova'yı eleyerek günün sürprizine imza attı.

Potapova, 6 numaralı seribaşı Pavlyuchenkova karşısında 2 saat 41 dakika süren mücadeleyi 7-6, 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı ve ikinci tura kaldı.

Çinli Qiang Wang ise 8 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvanın ilk turunda klasmanın 182. basamağındaki Rus Anastasia Gasanova ile karşılaştı. Çinli raket, 2 saat 14 dakika sonunda 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip gelerek adını üst tura yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Nomofobi nedir?
Nomofobi nedir?
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Nikos Dendias Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:04:15. #1.14#

title