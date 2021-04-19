TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ana tablo maçları başladı
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda Çek Katerina Siniakova, İsviçreli Viktorija Golubic ve Hırvat Ana Konjuh ikinci tura yükseldi.
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda Çek Katerina Siniakova, İsviçreli Viktorija Golubic ve Hırvat Ana Konjuh ikinci tura yükseldi.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ana tablo maçları başladı.
İlk gün korta çıkan tek kadınlar dünya klasmanının 69. sırasındaki Katerina Siniakova, 169. basamaktaki İspanyol Cristina Bucsa'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek tur atladı.
Sıralamada 86'ncılıkta yer alan Viktorija Golubic, 161. sırada bulunan İspanyol Nuria Parrizas Diaz'ı 6-4, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
Klasmanda 241. sırada bulunan Ana Konjuh ise 112. basamaktaki İtalyan Sara Errani karşısında 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek ikinci tura kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan