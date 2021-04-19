TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ana tablo maçları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ana tablo maçları başladı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ana tablo maçları başladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda Çek Katerina Siniakova, İsviçreli Viktorija Golubic ve Hırvat Ana Konjuh ikinci tura yükseldi.

Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda Çek Katerina Siniakova, İsviçreli Viktorija Golubic ve Hırvat Ana Konjuh ikinci tura yükseldi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ana tablo maçları başladı.

İlk gün korta çıkan tek kadınlar dünya klasmanının 69. sırasındaki Katerina Siniakova, 169. basamaktaki İspanyol Cristina Bucsa'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek tur atladı.

Sıralamada 86'ncılıkta yer alan Viktorija Golubic, 161. sırada bulunan İspanyol Nuria Parrizas Diaz'ı 6-4, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Klasmanda 241. sırada bulunan Ana Konjuh ise 112. basamaktaki İtalyan Sara Errani karşısında 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek ikinci tura kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ana tablo maçları başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:38:04. #1.15#

title