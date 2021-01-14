TEB Başkanı Çolak, vatandaşların aşı karşıtı ifadelere kulaklarını kapatmalarını istedi Açıklaması
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TEB Başkanı Çolak, vatandaşların aşı karşıtı ifadelere kulaklarını kapatmalarını istedi Açıklaması

14.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:53
TEB Başkanı Çolak, vatandaşların aşı karşıtı ifadelere kulaklarını kapatmalarını istedi Açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, vatandaşları aşı karşıtı ifadelere kulaklarını kapatmaya, bilime ve aşıya güvenmeye davet etti.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, vatandaşları aşı karşıtı ifadelere kulaklarını kapatmaya, bilime ve aşıya güvenmeye davet etti.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde kitlesel aşılama sürecinin, acil kullanım onayı sonrasında sağlık çalışanlarıyla başladığını hatırlattı.

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlardan başlayan aşılama çalışmalarının en kısa sürede toplumun diğer kesimlerinde de yaygınlaştırılmasını umduklarını anlatan Çolak, bu süreçte vatandaşların maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmalarının hayati derecede önemli olduğuna dikkati çekti.

Çolak, Kovid-19 salgınının sonunu getirmeye en güçlü adayın aşı olduğunu, aşıya karşı geliştirilen direncin sonucunun herkes için ağır olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Aşı karşıtlığı, toplum sağlığına geri dönüşü olmayan zararlar verecek, pandeminin ve dolayısıyla sağlık sisteminin yükünü ağırlaştıracaktır. Özlediğimiz normal ve sağlıklı günlere dönmemizde en büyük umudumuz aşılar. Pandeminin yükünü omuzlarında fedakarca taşıyan sağlık çalışanlarımızın aşılanması, pandemiyle daha güçlü, daha etkin bir mücadele için çok ama çok önemli bir adım. Sağlık çalışanları yaşatmaya ve iyileştirmeye daha güvenli devam edebilme adına aşılanıyor. Vatandaşlarımızı da aşı karşıtı ifadelere kulaklarını kapatmaya, bilime ve aşıya güvenmeye davet ediyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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