TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 58 milyon dolar kredi sağladı
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TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 58 milyon dolar kredi sağladı

15.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:42
TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 58 milyon dolar kredi sağladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı sözleşme ile 58 milyon dolarlık kredi sağladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı sözleşme ile 58 milyon dolarlık kredi sağladı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 58 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, geride bırakılan yılda, herkesin öngörülerinin çok ötesinde, sınırları zorlayan bir salgın süreci ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bu süreçte ülke ekonomisine katkı sağlama, müşterilerin yanında olma ve sürdürülebilir büyümenin kendi öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Leblebici, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde de ülkemizin gelişimine katkı sağlayan firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. EBRD ile yaptığımız anlaşma ile salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına yönelik desteğimize devam edeceğiz. EBRD ile olan mevcut iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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