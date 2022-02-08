TEB 2021'de 1 milyar 913 milyon TL net kâr elde etti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 yılında 1 milyar 913 milyon TL net kar elde etti.

Bankadan 2021 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, TEB, geçen yılı, bir yandan dünya genelinde salgının neden olduğu zorluklarla mücadelenin sürdüğü bir yandan da normalleşmeyle birlikte süreçlerin değişen piyasa koşullarına göre yeniden düzenlendiği bir dönem olarak değerlendirdi.

Yaşanan gelişmelere hızla adapte olan TEB, yılı öngörüleri doğrultusunda tamamladı. Bankacılık faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi desteklerken, "iyi ve örnek banka" olma anlayışıyla tüm paydaşlarına değer katmak ve toplumda pozitif etki yaratmak için çalışmalarına devam etti.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı 194,1 milyar TL olurken, net karı 1 milyar 913 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 54'ünü oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri 104,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 131,8 milyar TL oldu.

2021 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in özkaynakları 13,6 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 18,05 oranında gerçekleşti.

TEB, 2021 yılında sağladığı kaynaklarla reel sektörü desteklemeye devam etti. Sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredisine ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla imza atan TEB, sağladığı 380 milyon dolar tutarındaki kredi ile reel sektörün dış ticaret finansmanına destek sunacak.

Müşterilerin sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak amaçlı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması, sürdürülebilirlik uygulamalarının iş süreçlerine entegrasyonu, sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik çalışanlara kurumsal sürdürülebilirlik eğitim programı sağlanması ve bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek. TEB, yurt dışı finansman piyasalarındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü de gösteren bu krediyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

TEB, 2021 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iki yeni anlaşma yaptı. Yılın hemen başında salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 58 milyon ABD doları tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı. Yılın üçüncü çeyreğinde ise EBRD ile 50 milyon dolarlık yeni bir iş birliği anlaşması gerçekleştirdi. Söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığı amaçlanırken, firmaların dış ticaret işlemlerine yönelik ihtiyaçlarının desteklenmesine devam ediliyor.

TEB, kura ilişkin alınan önlemler ve yeni çıkarılan enstrümanlara ilişkin de hızlı adaptasyon sağlayarak bu alanda yeni ürün ve hizmetlerini sundu. Bu doğrultuda, Türk lirası ile yapılan birikimleri kurdaki değişime karşı korumak amacıyla, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap", "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap" ve "Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap" ürünlerini TEB şubelerinden ve CEPTETEB internet şubesinden müşterilerinin kullanımına açtı. Tasarrufu ön plana çıkardığı ürünleriyle TEB, birikimi olan müşterilerini kur riskine karşı korumayı, yabancı para mevduatı olan müşterilerini ise TL'ye yönelmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Marifetli Hesap'a ilgi daha da arttı

Müşterilerini tasarrufa teşvik etmek için mevduat tarafında alternatif ürünler sunan TEB, Marifetli Hesap ile müşterilerinin birikim yapmasını kolaylaştırırken tasarruf alışkanlığının da yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı sürdürdü. Tasarruf sahiplerinin para yatırma/çekme esnekliğiyle birikimi kolaylaştıran Marifetli Hesap'a ilgisi daha da arttı.

2021'de TEB, üç ay erteleme ve alternatif vade seçenekleriyle sunduğu tüketici kredileriyle müşterilerine desteğini sürdürdü. Tüketici kredilerinde dijital kanalların kullanımının arttığı yıl boyunca başvuruların yüzde 80'inden fazlasını dijital kanallardan alan TEB, onaylanan kredilerin yüzde 86'sını yine dijital kanallardan kullandırdı. Tüketicinin dijitale olan talebindeki hızlı yükseliş, finans sektörünün sunduğu ürünleri hızla dönüştürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda TEB, tüketici talepleri doğrultusunda internet üzerinden daha güvenli alışveriş yapma olanağı sağlayan yeni dijital kredi kartını kullanıma sundu. Dikey tasarımıyla dikkat çeken ve yüksek teknolojik altyapıyla tasarlanan CEPTETEB Dijital Kredi Kartı, üzerinde kart numarası, son kullanım tarihi, güvenlik kodu gibi bilgilerin yer almaması nedeniyle daha güvenli bir alışveriş deneyimi sağlanması için tasarlandı.

Teknolojilerini geliştirmenin ve yenilemenin yanı sıra, müşterilerine değer katabilecek yeni teknolojilere de odaklanan TEB, uygulama programlama ara yüzü (API) teknolojisi ve sektöründe öncü iş ortaklıklarıyla birlikte CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması'nı SuperApp'e çevirmenin ilk adımını atarak yepyeni pazar yeri platformu CEPTETEB Süper'i hayata geçirdi. CEPTETEB Süper ile uçak bileti alımlarında ve elektronik ürün alışverişlerinde özel indirimler sağlanırken, satın alma ve ödeme anında gerekli bilgilerin API teknolojisiyle doldurulmasıyla kullanıcılara zahmetsiz bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

2021'de TEB, mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ve CEPTETEB İşte'nin yanı sıra TEB İnternet Bankacılığı ile de müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını hızlı, pratik ve çözüm odaklı bir anlayışla karşıladı. Yüzde 100 dijital müşteri edinim süreciyle büyümeye devam eden CEPTETEB'in dijital aktif müşteri sayısı yılın son çeyreğinde 2,2 milyonu aştı.

Türkiye'nin büyüme hedefini yakalayabilmesi ve toplumun sürdürülebilir kalkınması için tasarrufların artırılması giderek daha da önem kazanıyor. TEB, sorumlu bankacılık anlayışının bir ürünü olan TEB Aile Akademisi ile tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine yönelik sistematik çalışmalarını yıl boyunca sürdürdü. Dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalarla etki alanını genişleten TEB Aile Akademisi, farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle finansal okuryazarlık eğitimleri vermeye devam etti.

TEB Özel Bankacılık, müşterilerine piyasa gelişmeleri hakkında güncel bilgileri paylaşmak ve müşterilerinin değişen piyasa koşulları karşısında varlıklarını en doğru şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla Haftanın Yatırım Gündemi ve Fon Sepeti önerileri ile ilgili iletişimlere başladı. TEB Yatırım'ın Özel Bankacılık Yatırım Danışmanlığı ekibi tarafından hazırlanan içerikler her pazartesi günü CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden müşterilerle paylaşılıyor.

TEB, "Danışman Banka" anlayışıyla KOBİ Bankacılığı alanında sunduğu ürün ve hizmetleriyle KOBİ'lere desteğini sürdürdü. KOBİ'lere özel olarak tasarladığı mobil bankacılık platformu CEPTETEB İŞTE'yi yeni geliştirmelerle zenginleştirirken, dijital kredi başvurusu, rotatif kredi kullanımı ve geri ödeme yapılması, sigorta poliçe gözlemleme, FAST 7/24 para transferi ve kolay adres entegrasyonu gibi yenilikleri CEPTETEB İŞTE mobil uygulamasında kullanıma sundu.

TEB'in gerçekleştirdiği diğer faaliyetler

TEB, KOBİ Bankacılığı müşterilerinin günlük bankacılık işlemlerini uygun maliyetlerle yönetmelerine destek olmak amacıyla "KOBİ Dört Dörtlük" ve "KOBİ PRATİK" gibi masraf avantajı sağlayan ürünleri hayata geçirdi. Müşterilerin ölçeğine göre farklılaştırılmış üç farklı Dış Ticaret Masraf Paketi ile KOBİ'lerin ithalat ve ihracat işlemlerinde altı aya kadar swift ve diğer transfer işlemlerini ücretsiz yapabilmesi, TEB FX Platformu'nda döviz alım satım işlemlerini avantajlı kurlarla gerçekleştirebilmesi sağlandı.

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilere sağladığı finansal ve finansal olmayan desteklerin yanı sıra yenilikçi ve katma değerli teknoloji firmalarının büyüme dönemlerinde onlar için önemli bir paydaş olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdü. Yedi ilde bulunan TİM-TEB Girişim Evi'nde teknoloji firmalarına yönelik hızlandırma programlarıyla desteklediği girişim sayısını 1.600'e yükseltti. Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayan çalışmalar kapsamında TEB Girişim Bankacılığı, Fransız girişimcileri, yatırımcıları ve girişim ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren French Tech İstanbul ile iş birliği gerçekleştirdi ve Türk-Fransız girişim ekosistemi arasındaki sinerjiyi artırmak için çalışmalara başlandı.

TEB Kurumsal Bankacılık, Türkiye'nin artan ihracatına ve gelişen ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak için kurumsal müşterilerine uygun koşullarda gerek nakit gerekse gayri nakit kredi imkanları sunarak artan finansman ihtiyaçlarında destek olmayı yıl boyunca sürdürdü. TEB, BNP Paribas'ın yurt dışı geniş küresel ağını kullanarak yurt dışı müteahhitlik hizmeti veren müşterileri ile makine yatırımı olan müşterilerine orta vadeli farklı finansman seçenekleri de sundu.

TEB, İstanbul, Bursa ve İzmir'deki Dış Ticaret Merkezleri'nde (Trade Center) ICC Sertifikalı dış ticaret uzmanlarıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmeye devam etti. Bu dönemde TEB, ülke ekonomisine de katkı sağlama hedefiyle uluslararası ticarete odaklanarak, ihracatçı firmalara banka kaynaklı döviz ve TL kredilerine ek olarak yapılandırılmış ticaret finansmanı CMA, SMA, TARES, ELÜS gibi özel kurgulanmış emtia finansmanı işlemlerinde öncü banka konumunu korumayı başarırken, sürdürülebilir dış ticaret hedefi kapsamında BNP Paribas ile uzun vadeli taahhüt işlerini desteklemeyi sürdürdü.

TEB Nakit Yönetimi, kurumsal ve ticari müşterilerinin en önem verdiği konuların başında gelen tahsilatlar konusunda yeni ürünü TEB Mobil Tahsilat Platformu'nu hizmete sundu. Platform, şirketlerin satış ekiplerinin fiziki POS, laptop, telefon gibi birden fazla cihaz taşımadan kredi kartı, nakit, çek, senet gibi farklı tahsilat araçlarıyla yaptığı tüm tahsilatların işlenmesine, Genel Merkez'den anlık takip edilmesine ve düzenli raporlanmasına imkan sağlıyor. TEB Nakit Yönetimi tedarikçi finansmanı çözümleri arasında yer alan, tedarikçinin ve alıcının kredilendirildiği iki farklı modeline Fintek platformlarına entegrasyon olanağını ekledi.

TEB, 2021 yılında çok sayıda ödüle layık görüldü

TEB'in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, Global Finance Awards kapsamında Batı Avrupa'da faaliyet gösteren bankalar kategorisinde ödül kazanırken, Best Business Awards kapsamında "En İyi Müşteri Odaklılık" ödülüne layık görüldü.

TEB Özel Bankacılık, Global Finance ve World Finance dergilerinin ayrı ayrı düzenlediği ve en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği yarışmalar kapsamında "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödüllerine layık görüldü.

TEB Nakit Yönetimi, KOBİ ve kurumsal firmalara yönelik inovatif nakit yönetimi çözümleri ve bu alanda yaptığı çalışmalarla Asian Banking and Finance tarafından bir kez daha "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

TEB Çağrı Merkezi, sesli yönlendirme, self servis fonksiyonlarının artırılması ve konuşma analitiği gibi müşteri deneyiminde fark yaratan uygulamalarıyla Contact Center World 2021 Ödülleri kapsamında "En İyi Çağrı Merkezi" ve "En iyi Müşteri Hizmetleri" kategorilerinin kazananı olurken, TEB'in TELEPATİ isimli chatbot uygulaması da "En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde altın madalyaya layık görüldü.