Teamfight Tactics 11.5 yama notları paylaşıldı

Riot Games'in sevilen strateji oyunu yeni yamasına kavuştu, karşınızda Teamfight Tactics 11.5 yama notları! Dünya Şampiyonası karşılaşmaları ve etkinlikleri bu yamada oynanacak. Bir önceki yamaya kıyasla daha sade bir yama olduğu belirtildi.

Sistem Değişiklikleri

TFT Zayıflatma Etkileri Yenilemesi

Aynı türdeki zayıflatmalar artık birikmiyor.

Aynı türdeki zayıflatmaların aynı birime uygulandığı durumlarda, en güçlü zayıflatmaya süresi boyunca öncelik veriliyor.

Seçilmiş İhtimalleri

Bir önceki yamada arttırılan seçilmiş çıkma ihtimalinden dolayı oyuncular 7. seviyede 4 Altınlık seçilmişleri çok sık almaya başladı. Riot Games 4 Altınlık seçilmişlerin bu kadar kolay çıkmamasını düşünüyor ve gerekli değişikliği yapıyor.

7. Seviyede Çıkma İhtimali: %0/40/55/5/0 ? %0/40/58/2/0

Özellikler

Muhafızların Kalkan Miktarı: 150/200/275 ? 150/200/250

Öncülerin Zırhı: 100/250/500/1000 ? 100/250/500/800

Öncülerin Büyü Direnci: 20/40/70/100 ? 10/25/50/80

Şampiyonlar

1. Aşama

Diana'nın Yeteneğinin Kalkan Miktarı: 175/250/350 ? 200/300/450

Nasus'un Yetenek Hasarı: 350/550/750 ? 350/550/850

Nidalee'nin Manası: 0/70 ? 0/60

Yasuo'nun Yeteneğinin Saldırı Gücü Oranı: %180/185/190 ? %190/200/210

2. Aşama

Janna'nın Yeteneğinin Kalkan Miktarı: 250/300/400 ? 250/275/350

Lulu'nun Manası: 80/150 ? 75/140

3. Aşama

Akali'nin Yetenek Hasarı: 175/250/400 ? 200/275/450

Sivir'in Yeteneğinin İlave Saldırı Gücü: 100/200/400 ? 100/200/350

Veigar'ın Yetenek Hasarı: 450/600/900 ? 500/650/1000

4. Aşama

Büyücü ilavesinden faydalanan Aurelion Sol, artık ikinci yeteneğini 0,1 saniye sonra kullanıyor.

Morgana: İpucundaki büyü direnci eksiltme etkisi kaldırıldı.

Sejuani'nin Yeteneğinin Sersemletme Süresi: 2,5/3/6 saniye ? 2/2,5/8 saniye

5. Aşama

Samira'nın yeteneği artık saldırı gücünün yüzdelik bir bölümüne ek olarak taban fiziksel hasar da veriyor.

Samira'nın Yetenek Hasarı: 0/0/0 ? 15/25/40

Samira'nın Yeteneğinin Saldırı Gücü Yüzdesi: %50/60/80 ? %30/40/60

Yone'nin Yeteneğinin Mana Bedeli: 20 ? 10

Eşyalar

Ölüm Kılıcı'nın Başlangıç Yükü: 4 ? 3

Statikk Hançer'in Hasarı: 60 ? 65

Kapan Pençe'nin atışı artık daha hızlı mesafe kat ediyor. Evet, doğru duydunuz. Kapan Pençe artık Aurelion Sol'e karşı etkili.

Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri

Bilgisayarda birimleri satmanızı sağlayan kısayol tuşu, 1. turda devre dışı bırakıldı. Artık biriminizi yanlışlıkla satıp minyonlara yenilmeyeceksiniz. Yine de ara sıra onu bilerek satıp yavrucakları sevindirebilirsiniz.

Hedef Kuklası hem oyun içi hem de oyun sonundaki takım arayüzlerinden kaldırıldı.

Dükkan artık çember turlarında tamamen devre dışı bırakılıyor. Böylece minik efsaneniz geçitlerden geçerken yanlışlıkla alım yapmayacaksınız.

Riot Games ayrıca Teamfight Tactics 11.5 yama notları ile birlikte bazı hataları giderdiğini duyurdu.

Hatalar

Büyücü Şapkası'na sahip Jarvan IV artık yeteneğini aynı hedef üstünde doğru bir şekilde yeniden kullanabiliyor.

Tahtada birden fazla Kalista varken ilk mızrağı atan Kalista katledilirse, diğerleri artık hedefi infaz edebiliyor.

Galio'nun zaman zaman en kalabalık gruba inmemesine yol açan hata giderildi. Bu durum Aatrox bir hedefi çektiğinde ortaya çıkabiliyordu. Galio kalabalık gruba çekilecek hedefi anlayabiliyor ve bu hedefi seçebiliyordu. Fakat Aatrox'un animasyonu tamamlanamamışsa, iniş noktası olarak hedefin başlangıç konumunu seçiyordu ve en kalabalık grubun üstüne inmiyordu.

Tryndamere'in yetenek hasarının normal saldırı hasarı ilavesinden faydalanabilmesine yol açan hata giderildi.

Runaan'ın Kasırgası'nın Tryndamere'in yeteneğinin saldırı gücü ilavesi yükünü tüketerek ilave hasar vermesine yol açan hata giderildi.

Özellik eşyası olan bir şampiyona sahip bir oyuncu teslim olduğunda, o şampiyonun dükkandan veya çemberden tüm eşyalarıyla birlikte yeniden alınabilmesine yol açan hata giderildi.

Choncc yine göbeğine şaplak atıyor.

Bertasaurus adlı oyuncuyla ilgili hata 11141 olarak raporlanan sorundan haberdarız ve rekabetçi düzey için bir denge değişikliği üstünde çalışıyoruz.

Kaynak: Playerbros