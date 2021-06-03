Team Zero Zone Valorant kadrosundan transfer haberi geldi
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Team Zero Zone Valorant kadrosundan transfer haberi geldi

Team Zero Zone Valorant kadrosundan transfer haberi geldi
Playerbros - Haberler | Gamegar

Team Zero Zone (teamzerozone) Doğukan Meriç 'ThePrimerio' Karduz (theprimerioFPS) ile anlaştı!

Hatırlayacağınız üzere Team Zero Zone Valorant takımı oyuncusu fred yakın zamanda BBL Esports'a transfer olmuştu. Bunun üzerine organizasyon kadrodaki boşluğu doldurmak için harekete geçti. Team Zero Zone profesyonel Valorant oyuncusu Doğukan Meriç 'ThePrimerio' Karduz ile anlaşmaya vardı.

Organizasyon hesabı üzerinden ile anlaştıklarını duyurdu. Yapılan paylaşımda mizahi bir video eşliğinde hoş geldin mesajı yayınlandı.

Böylelikle Team Zero Zone VCT öncesi kadrosunu tamamlayan ekipler arasında yerini aldı. ThePrimerio daha önce Team Galakticos ve OtherSide Esports takımlarında boy göstermişti.

Team Zero Zone Valorant Kadrosu

Mert 'ork1de' Altay

Alican 'Gaijin' Yeşilay

Yusuf 'YANKAS' Yankaş

Alper 'Nirenu' Boyun

Doğukan Meriç 'ThePrimerio' Karduz

Playerbros ekibi olarak Team Zero Zone takımına başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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