Team Zero Zone Valorant kadrosundan ayrılık haberi geldi
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Ahmet Can 'vCan' Türkmen (vcanturkmen) Zero Zone (teamzerozone) Valorant kadrosundan ayrıldı!
Team Zero Zone ve Ahmet Can 'vCan' Türkmen yollarını ayırma kararı aldı. vCan'ın oyun içi liderliğini üstlendiği VCT Masters Türkiye turnuvasını 7-8. sırada tamamlamıştı.
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zero Zone'dan ayrıldığını duyurdu. Yeni tekliflere açık olduğunu belirten oyuncu, oynayabileceği ajanların Omen, Viper, Brimstone ve Killjoy olduğunu sözlerine ekledi.
Güncel Team Zero Zone Valorant Kadrosu
Alper 'Nirenu' Boyun
Yusuf 'yankas' Yankaş
Barış 'Fred' Özdemir
Alican 'Gaijin' Yeşilay
Kaynak: Playerbros