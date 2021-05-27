Team Vitality 2021 Yaz Mevisimi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu!

Takımın çekirdeğini Selfmade ve Crownshot oluşturacak

Geçtiğimiz mevsim 'ye felaket bir başlangıç yapan, ardından takıma Crownshot'ın katılmasıyla hafif ivmelenen Team Vitality önümüzdeki mevsim mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Son sezonunda 5G13M'lik performansıyla mevsim finallerine kalamayan Vitality gözünü olabildiğince yukarı dikmiş durumda. Team Vitality'nin yeni kadrosu:

Üst koridor: SLT

Ormancı: Selfmade

Orta koridor: LIDER

Alt koridor: Crownshot

Destek: Labrov

FNC'den ayrılan genç ormancı Selfmade Team Vitality kadrosuna dahil oldu. Alt koridorda bu sefer Crownshot sezon başından itibaren takımıyla beraber olacak. Destek rolünde ise Labrov görevine devam edecek. Bunun yanısıra yerel liglerden üst koridor oyuncusu SLT ve orta koridor oyuncusu LIDER transfer edildi. Avrupa'nın yerel liglerinde oynayarak LEC'ye yükselen ve iyi performans gösteren en bilindik örnek MAD Lions'ın parlayan yıldızı Elyoya.

2021 Bahar Mevsimi'nde takım bünyesinde bulunan Milica inaktif durma geçti. Szygenda ve Skeanz ise akademi kadrosuna dahil oldu.

Teknik ekip ise şu şekilde:

Kaynak: Playerbros