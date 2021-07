Team Spectrum Retreat, Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games, kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Her hafta yeni yapımları ücretsiz olarak veren Epic'in bu sefer ücretsiz olarak sunduğu oyun The Spectrum Retreat oldu. İşte detaylar!

Amerikalı merkezli oyun şirketi Epic Games, her hafta kullanıcılarına sunduğu oyunların, bu haftaki talihli oyununu duyurdu. Anlatı tabanlı bir bulmaca oyunu olan The Spectrum Retreat'ı, bugün 18.00'den sonra kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

PS4, Xbox One, Nintendo Switch için çıkış yapan The Spectrum Retreat'ı kütüphanenize ekleyebileceğiniz son tarih ise 8 Temmuz saat 18.00.

THE SPECTRUM RETREAT TANITIM YAZISI

The Spectrum Retreat, yakın gelecekte geçen mücadele dolu birinci şahıs bulmaca oyunudur. Dış dünyadan huzurlu ve bir o kadar da sarsıcı bir sığınak olan The Penrose otelinde uyanıyorsun. Değerli bir misafir olarak varlığın The Penrose'un koridorlarına ve misafir odalarına işlemiş durumda.

Çarpıcı art deco akımını yansıtan oteli keşfettikçe hem The Penrose'un sırları hem de mevcut ziyaretindeki belirsizlikler ortaya çıkmaya başlayacak. Gerçeği ortaya çıkarma isteğin, renk kodlu bulmacalar, akıl almaz fizik görevleri ve asıl niyetini belli etme korkusuyla engelleniyor.,

THE SPECTRUM RETREAT TANITIM FRAGMANI