Team Secret Singapore Major Turnuvasına Davet Edilen İlk Takım Oldu

Team Secret, Mart ve Nisan ayları arasında gerçekleşecek olan ONE Esports Dota 2 Singapore Major 2021'e katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Bu hafta Alliance takımını 2-1'i mağlup ettiler ve Avrupa bölgesi 2021 DPC Sezon 1: Upper Division'da yenilmez kaldılar. Beş serisinin tamamını kazandılar. Team Secret, Major turnuvası için Avrupa'dan bir yer alırken, üç yer daha kaldı.

Team Secret, Avrupa bölgesinden, Major turnuvasına davet alacak en iyi takım olarak kabul ediliyordu. DPC 2021'de, şimdiye kadar oynanan beş seride sadece iki maç kaybettiler ve genel olarak seri oyunu kaybetmediler. Tundra Esports 2-1, Vikin.gg 2-0, Team Nigma 2-0, Team Liquid 2-0 ve en son olarak Alliance 2-1'i yendiler.

Dota 2'nin devleri, High Coast Esports ve OG'ye karşı oynamaya ihtiyaç duysalar da teorik olarak Singapur Major'a hak kazandılar. Ancak, onlara Major Playoff'lara doğrudan giriş hakkı verecek birinciliği garantilemek için kalan iki seriyi kazanmaları gerek.

Team Secret'ın performansları 2020'nin başından beri mükemmeldi. Yıla DreamLeague S13 Major'da bir zaferle başladılar ve ardından OMEGA League: Europe Immortal Division ve BEYOND EPIC dahil olmak üzere toplam sekiz çevrimiçi turnuva kazandılar. Aslında, bu sekiz galibiyetin hepsi o kadar tek taraflıydı ki, her büyük final serisini 3-0 kazanmayı başardılar.

2020 boyunca Avrupa Dota 2 pistindeki hakimiyetlerini sonucunda, 2020 Esports Ödülleri tarafından "Yılın Espor Takımı" ilan edilmişlerdi.

Secret'in Avrupa bölgesinden Major davetiyesi almasıyla, bölgedeki diğer hangi takımların kalan üç davetiyeyi kapacağını görmek heyecan verici olacak. Vikin.gg, önceki gece OG'ye karşı bir kayıp yaşarken, High Coast Esports dışındaki neredeyse tüm takımların Singapur'a gitme şansı var.

Dota 2 DPC 2021 turnuvasının haftalık takibi için tıklayın.

Kaynak: ESporTimes