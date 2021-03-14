Team RRQ Wild Rift kadrosunu açıkladı
Team RRQ Wild Rift'e giriş yaptı.
Team RRQ (Team Rex Regum Qeon), Riot Games'in yeni mobil MOBA'sı League of Legends: Wild Rift'e giriş yaptığını yeni kadrosu ile beraber açıkladı.
SEA merkezli organizasyon Filipinler'de beş kişilik bir kadro oluşturdu. 20 ve 21 Mart tarihlerinde Wild Rift SEA Icon Series: Filipinler İçin Ön Sezon'a katılacaklar.
Team RRQ Kadrosu:
Ecila – Üst Koridor
Chazz - Ormancı
Helios – Orta Koridor
V1PER – Alt Koridor
Danyel - Destek
Oyunlar, yaz ve sonbahar olmak üzere iki bölüme ayrıldı. Yaz sezonu ilk elemesi 4 Nisan'da Filipinler'de başlayacak. Ülkede dört açık eleme olacak.
Elemelerdeki en iyi takımlar, Mayıs 2021'de grup aşamasında mücadele edecek. Buradan en iyi takımlar play-off'lara ve Haziran ayında yapılacak olan Yaz Süper Kupası'na gidecek. Yaz Süper Kupası, Güneydoğu Asya'nın dört bir yanından takımların şampiyonluk için yarıştığı bölgesel bir etkinlik olacak.
Kaynak: Playerbros