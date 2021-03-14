Team RRQ Wild Rift kadrosunu açıkladı

Team RRQ (Team Rex Regum Qeon), Riot Games'in yeni mobil MOBA'sı League of Legends: Wild Rift'e giriş yaptığını yeni kadrosu ile beraber açıkladı.

SEA merkezli organizasyon Filipinler'de beş kişilik bir kadro oluşturdu. 20 ve 21 Mart tarihlerinde Wild Rift SEA Icon Series: Filipinler İçin Ön Sezon'a katılacaklar.

Team RRQ Kadrosu:

Ecila – Üst Koridor

Chazz - Ormancı

Helios – Orta Koridor

V1PER – Alt Koridor

Danyel - Destek

Oyunlar, yaz ve sonbahar olmak üzere iki bölüme ayrıldı. Yaz sezonu ilk elemesi 4 Nisan'da Filipinler'de başlayacak. Ülkede dört açık eleme olacak.

Elemelerdeki en iyi takımlar, Mayıs 2021'de grup aşamasında mücadele edecek. Buradan en iyi takımlar play-off'lara ve Haziran ayında yapılacak olan Yaz Süper Kupası'na gidecek. Yaz Süper Kupası, Güneydoğu Asya'nın dört bir yanından takımların şampiyonluk için yarıştığı bölgesel bir etkinlik olacak.

Kaynak: Playerbros