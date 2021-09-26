Team Liquid, yıldız oyuncu ScreaM'in kardeşi Nivera'nın transfer edildiğini açıkladı

Team Liquid'in yıldız oyuncusu Adil "ScreaM" Benrlitom'ın öz kardeşi Nabil "Nivera" Benrlitom, profesyonel kariyerine Valorant oyuncusu olarak devam edeceğini açıkladı. 2020 Ekim-2021 Mart ayları arasında Vitality takımında BLAST Premier Fall ve IEM Beijing-Haidian 2020 Europe turnuvalarını kazanan 20 yaşındaki Belçikalı oyuncu hakkında yedeğe düştükten sonra Valorant sahnesine geçiş yapacağına dair söylentiler çıkmıştı.

Team Liquid, CS: GO sahnesinin yükselen yıldızı Nivera'nın kişisel sebeplerden ötürü bir süre ara verme kararı alan James "Kryptix" Affleck'in yerine as kadroda görev alacağını açıkladı.

Nivera:

"Birçok CS: GO takımında görev almış olabilirim fakat motivasyonumu kaybettim. Profesyonel olarak CS oynamaya devam etmek istemiyorum."

VCT Masters Berlin elemelerinde hayal kırıklığı yaşayan Team Liquid ekibi EMEA Last Chance Qualifier'da bunu telafi ederek yıl sonunda düzenlenecek VCT Champions turnuvasına katılmak istiyor. Temsilcilerimiz SMB, OXG ve FUT'un da mücadele edeceği LCQ hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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