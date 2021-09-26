Team Liquid, yıldız oyuncu ScreaM'in kardeşi Nivera'nın transfer edildiğini açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Team Liquid, yıldız oyuncu ScreaM'in kardeşi Nivera'nın transfer edildiğini açıkladı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Team Liquid, yıldız oyuncu ScreaM'in kardeşi Nivera'nın transfer edildiğini açıkladı

LCQ ilk turunda One Breath Gaming ile karşılacak Team Liquid, iki kardeşi bir araya getirdi.

Team Liquid'in yıldız oyuncusu Adil "ScreaM" Benrlitom'ın öz kardeşi Nabil "Nivera" Benrlitom, profesyonel kariyerine Valorant oyuncusu olarak devam edeceğini açıkladı. 2020 Ekim-2021 Mart ayları arasında Vitality takımında BLAST Premier Fall ve IEM Beijing-Haidian 2020 Europe turnuvalarını kazanan 20 yaşındaki Belçikalı oyuncu hakkında yedeğe düştükten sonra Valorant sahnesine geçiş yapacağına dair söylentiler çıkmıştı.

Team Liquid, CS: GO sahnesinin yükselen yıldızı Nivera'nın kişisel sebeplerden ötürü bir süre ara verme kararı alan James "Kryptix" Affleck'in yerine as kadroda görev alacağını açıkladı.

Nivera:

"Birçok CS: GO takımında görev almış olabilirim fakat motivasyonumu kaybettim. Profesyonel olarak CS oynamaya devam etmek istemiyorum."

VCT Masters Berlin elemelerinde hayal kırıklığı yaşayan Team Liquid ekibi EMEA Last Chance Qualifier'da bunu telafi ederek yıl sonunda düzenlenecek VCT Champions turnuvasına katılmak istiyor. Temsilcilerimiz SMB, OXG ve FUT'un da mücadele edeceği LCQ hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Esra Erol Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Ali Palabıyık Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Team Liquid, yıldız oyuncu ScreaM'in kardeşi Nivera'nın transfer edildiğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:46:55. #1.17#