Team Liquid yakın rakibi TSM'i devirdi, Worlds 2021'e katılmaya hak kazandı!

LCS 2021 Yaz Mevsimi'nde kazananlar grubu ikinci tur maçları sona erdi. B100 Thieves'in yarı finaldeki rakibi Team Liquid oldu

LCS 2021 Yaz Mevsimi'nde kazananlar grubu ikinci tur maçları sona erdi. Bir önceki turda Cloud9'ı ezici üstünlükle yenmeyi başaran Team Liquid, sezonu lider tamamlayan TSM'i mağlup etti ve yarı finalde temsilcimiz Closer'ın ekibi 100 Thieves'in rakibi oldu. Gösterdiği muhteşem Trundle ve Xin Zhao performansıyla Santorin, serinin en değerli oyuncusu seçildi.

Team Liquid'in normal sezon performansı istenildiği gibi olmasa da mevsim finallerinde başka bir takım haline büründüler. Sıralamadaki yakın rakipleri Cloud9'ı zorlanmadan yenerek çeyrek finalde belki de ligin en iyi takımı TSM'i 3-1'lik skorla devirdiler. Yaz mevsimi boyunca TSM ile Team Liquid arasında oynanan beş karşılaşmanın tamamından TSM'in galip ayrıldığını hatırlatmakta fayda var.

TSM VE CLOUD9'IN HATA YAPMA LÜKSÜ KALMADI

Kazananlar grubu mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte alt taraftaki eşleşmeler belirlenmiş oldu. TSM ekibi ilk turda Dignitas'ı 3-0 yenen Immortals ile eşleşirken Cloud9 ise 'i beş maça götüren Evil Geniuses ile karşılaşacak. Şuana kadar oynanan tüm play-off mücadelelerinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros