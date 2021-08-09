Team Liquid, LCS 2021 Yaz Mevsimi kazananlar grubu ilk turunda Cloud9'ı devirdi
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Team Liquid, LCS 2021 Yaz Mevsimi kazananlar grubu ilk turunda Cloud9'ı devirdi

Team Liquid, LCS 2021 Yaz Mevsimi kazananlar grubu ilk turunda Cloud9'ı devirdi
Playerbros - Haberler | Gamegar

İkinci tur maçları 15 Ağustos Pazar günü başlıyor.

Kuzey Amerika ligi 'de Cumartesi gece yarısı başlayan mevsim finalleri heyecanı dün akşam oynanan Cloud9 vs Team Liquid mücadelesiyle devam etti. Normal sezonu dördüncü ve beşinci sırada bitiren iki takım kazananlar grubu ilk turunda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1'lik skorla alt etmeyi başaran Team Liquid bir üst tura yükselerek TSM'in rakibi oldu. Cloud9 ise kaybedenler grubu ilk turunda Golden Guardians ile eşleşti.

Cloud9 direnç gösteremedi

Alphari'nin takıma katılmasıyla birlikte daha iyi gözüken Team Liquid, Cloud9 karşısında serinin genelinde erken oyunun kontrolünü eline alan taraftı. Özellikle Lee Sin ve Sejuani seçimleriyle rakiplerini sürekli savaş yapmaya zorladılar. Çift dövüşçülü kompozisyonlar kurarak takımın yetenek gücü ihtiyacını nişancıdan aldılar. Her ne kadar ejderler üzerinde hakimiyet kuramasalar da yaptıkları çete savaşlarıyla orta ve geç oyuna maçı kapatabilecek seviyede altın farkıyla girdiler. Nitekim daha yakın geçmesi beklenen seri Team Liquid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Böylelikle kazananlar grubu ilk tur mücadeleleri tamamlanmış oldu. Dün gece oynanan serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Kaybedenler grubu maçları önümüzdeki Cuma günü Immortals vs Dignitas mücadelesiyle başlayacak. Mevsim finallerindeki güncel durum şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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