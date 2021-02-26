Team Liquid, Jamppi'yi Valorant kadrosuna resmi olarak dahil etti

Jamppi, Team Liquid kadrosunda! Team Liquid, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Elias "Jamppi" Olkkonen'i transfer ettiğini doğruladı.

Jamppi, Valve'in sponsor olduğu turnuvalarda, yarışmasını engelleyen sahte bir VAC yasağıyla ilgili olarak, Valve ile uzun süren bir yasal savaştan sonra CS: GO'dan Valorant'a geçmek için ayrıldı . Valve'a, kaçırılan kazançlar için tazminat talep ederek dava açtı.

JAMPPI AÇIKLAMA YAPTI

Jamppi Liquid'in duyurusuna: "Teşekkür ederim! CS'deki geçmiş yıllarımda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yeni yolum Team Liquid ile beraber harika olacak!" dedi.

Team Liquid'in Valorant kadrosu şu şekilde oldu:

Dom "soulcas" Sulcas

James "Kryptix" Affleck

Travis "L1NK" Mendoza

Adil "ScreaM" Benrlitom

Elias "Jamppi" Olkkonen

Kaynak: Playerbros