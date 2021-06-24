Team Liquid'in ana koçu Jatt görevinden ayrılırken yerine stratejik koç Kold getirildi

Ayrıca Santorin sağlık sorunları sebebiyle ara verirken yerine akademiden Armao şans bulacak. Alphari ise 27 Haziran'a kadar oynamayacak.

Kuzey Amerika ligi LCS'in köklü takımlarından Team Liquid, geçtiğimiz sene takımın başına getirilen koç ''in görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaz mevsimine beklentilerin altında başlayan Team Liquid son yıllarda ligin kontrolünü Cloud9 ve TSM'e kaptırmış gibi görünüyordu. Takımın stratejik koçu 'Kold' ana koç pozisyonuna geçerken asistan koç görevini 'H4xDefender' üstlenecek.

Yapılan kadro değişiklikleri yalnızca bunlarla sınırlı kalmadı. Ormancı 'Santorin' geçmişte yaşadığı bazı sağlık sorunlarının belirtilerini tekrar göstermesi üzerine rekabetçi arenaya ara verdiğini duyurdu. Onun yerine orman rolünde akademi takımından terfi ettirilen 'Armao' forma giyecek.

John 'Jatt' Leesman tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

'Steve ile bu hafta gerçekleştirdiğimiz birkaç görüşmenin ardından Team Liquid'in ana koçluğu görevinden ayrılmaya karar verdim. Bu yalnızca benim kararım. Team Liquid bünyesinde geçen son 14 ay inanılmaz bir deneyimdi. Worlds'e gitmek, Lock-In'i kazanmak ve yaz mevsimini kazanmaya çok yaklaşmak asla unutmayacağım anlar olacak. Bunun da ötesinde hem LCS hem de akademi takımındaki muhteşem oyuncular ve personeller ile çalışmak bir onurdu.'

Team Liquid'in diğer kadro değişiklikleriyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

'Santorin geçmişte yaşadığı sağlık problemleri ile ilişkili olabilecek bazı belirtiler gösteriyor. Santorin daha rahat bir şekilde dinlenmek ve belirtilere neyin sebep olduğu bulabilmek için uzmanlara danışmak amacıyla rekabetçi arenadan bir süre uzaklaşma kararı aldı. Onun bu kararını destekliyoruz. Belirtileri teşhis etmek ve tedavi etmek amacıyla gerekli olan tıbbi kaynakları sağlamaya devam edeceğiz. Hafta sonu Armao kendisinin yerine görev alacak.

Alphari'nin kişisel sebeplerle verdiği ara 27 Haziran'a kadar devam ediyor. Jenkis ise ancak yeni duyuru geldiğinde LCS'de forma giymeye devam edecek.'

Kaynak: Playerbros