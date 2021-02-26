Team Liquid IMC ile anlaştı!
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Team Liquid IMC ile anlaştı!

26.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:19
Team Liquid IMC ile anlaştı!

Team Liquid IMC ile daha da güçlü!

Kuzey Amerika merkezli Team Liquid IMC ile anlaşmaya vardığını üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.  IMC, Amsterdam merkezli bir pazarlama ve ticaret firmasıdır. Bunu belirtmekte fayda var çünkü Team Liquid bu ortaklık ile gelecekte yapacağı anlaşmaların da ufak bir sinyalini vermiş oldu. IMC'nin pazarlama gücüyle organizasyon için yeni sponsorlar bulmak artık daha da kolay olacak.

Organizasyon bu hafta sonu çıkacağı karşılaşmaya ise IMC'nin logosunun da bulunacağı formayla maçlara çıkacak. Buna ek olarak IMC üst düzey çalışanlarından birinin eski profesyonel StarCraft oyuncu olduğunu söylemekte fayda var! Bunu belirtmemizdeki asıl neden IMC, organizasyonun StarCraft ligine daha çok destek verecek. Team Liquid StarLeague (TSL) artık daha da büyük bir etkinlik olacağının sinyallerini verdi bile.

IMC ayrıca Team Liquid'in LIQUID HACKS programına da destek verecek. HACKS bölümü çalışanlarının şimdiden VR Valorant oynama gibi birçok değişik fikirle karşılarına çıkabileceklerini belirttiler.

Aslında bizce en değerli kısmı olan "Hayır Kurumu Bağış" bölümüne geldik. Anlaşma kız çocukların eğitimini devam ettirmek adına çalışmalarını sürdüren Room to Read kurumuna bağış yapacaklarını açıkladılar. Böylelikle bu ortaklık eğitim almakta güçlük çeken kız çocuklarına da fayda sağlayacak.

Şimdiden bu denli büyük işlere imza atılan bir ortaklığın gelecekte neler getireceğini kim bilir?

Kaynak: Playerbros

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