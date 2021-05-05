Team Liquid adreN ile tekrardan anlaştı!

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu Team Liquid adreN ile tekrar anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda Team Liquid'i CS: GO'nun en iyi takımı olarak adlandırılmasında büyük bir pay sahibi olan Eric "adreN" Hoag tekrardan organizasyona geri döndü. Organizasyon Jason "Moses" O'Toole ile yollarını ayırdığını duyurmasından hemen sonra adreN ile tekrar anlaştı. Moses, Team […]