Team INEOS yarışlardan çekiliyor

05.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:14

Team INEOS’un sportif direktörü Nicolas Portal, geçtiğimiz salı günü geçirdiği kalp krizinin ardından yalnızca 40 yaşındayken hayata veda etmişti. Britanya menşeili Team INEOS, bu gelişmenin ardından 23 Mart’a kadar hiçbir yarışa katılmayacağını duyurdu.

INEOS, böylelikle Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Paris-Nice, Milano-San Remo gibi önemli yarışlara katılmayacak. Ekip, bununla birlikte iki prestijli Belçika klasiğinde, Bredene Koksijde Classic ve Nokere Koerse’de de yer almayacak.

Öte yandan bu kararın alınmasında Koronavirüs salgının da etkisi var. Takım, yaptığı açıklamada, “Her şeyden, hayata veda eden Nicolas Portal’ın yasını tutan takım üyelerimizi, ailelerini ve arkadaşlarını düşünüyoruz. Ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle medikal önlem almaya da öncelik veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

INEOS’un yanı sıra Education First takımı da Stade Bianche ve Milano-San Remo’ya katılmayacağını duyurmuştu. Team Jumbo-Visma ve Mitchelton-Scott takımları da Koronavirüs salgını nedeniyle Strade Bianche’ye katılmayacak.

Bu gelişmelerle birlikte, Strade Biance yarışının iptali de söz konusu. Henüz kesin bir açıklama yapılmasa da, bazı ekiplerin yarıştan çekilmesi ve ülke genelinde salgına karşı alınan önlemlerin ardından, yarışın organizatörü RCS Sport’un Strade Bianche’yi iptal etmesi bekleniyor.