Team Heretics ardis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı!

Oyuncu sağlığı her şeyden önemli, geçmiş olsun Ardis!

Bir zamanlar ülkemizi uluslararası arenada temsil eden pAura'nın eski takımı Team Heretics ardis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Organizasyonların oyuncu sağlığına önem vermesi gerçekten takdir edilesi bir durum. Team Heretics'in de aynı şekilde sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle oyuncu hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Organizasyonun yaptığı açıklama şu şekilde:

Ardis'i geçtiğimiz birkaç haftadır etkileyen sağlık sorunları nedeniyle takım olarak kendisini bir süreliğine yedeğe çekmeye karar verdik. Geçmiş olsun Ardis!

Ardis'in yedeğe çekilmesine karşın Amilwa VALORANT takımımızın yeni oyuncusu olarak aramıza katıldı. Amilwa gelecek VCT Elemelerinde takımımız için mücadele edecek!

Organizasyon Ardis'in ne zaman geri döneceğiyle ilgili bir bilgi vermezken taraftarlar Ardis'in bir an önce geri dönmesini istiyor.

Playerbros ekibi olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!

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Kaynak: Playerbros