Team Galakticos Valorant takımıyla yollarını ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Team Galakticos Valorant takımıyla yollarını ayırdı

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Team Galakticos Valorant takımıyla yollarını ayırdı

Team Galakticos (TeamGalakticos) Valorant takımı dağıldı!

EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Ülkemizin ileri gelen espor organizasyonlarından biri olan Team Galakticos Valorant takımı dağıldı. Valorant Champions Tour Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasına çok erken veda eden Galakticos, Valorant kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Team Galakticos Valorant takımından 4 oyuncu bireysel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla takımdan ayrıldıklarını duyurdu. İlk olarak kadro oyuncusu Maxic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını ve yeni bir takım arayışında olduğunu açıkladı.

'in ardından , ve 'ın takımdan ayrılma haberleri arka arkaya geldi. Üç oyuncu da Galakticos'tan ayrıldıklarını ve yeni takım arayışında olduklarını belirttiler. Kadrodan ayrıldığını açıklayan oyuncuların aksine yine kadro oyuncularından biri olan 'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Mersa'nın takımla devam edip etmediği henüz bilinmiyor. Mersa gibi sessiz kalmayı tercih eden taraflardan biri de Team Galakticos. Valorant kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Dağılan Team Galakticos Valorant Takımı Turnuva Performansı

10 Şubat'ta Galakticos bünyesine giren Valorant kadrosunun ilk turnuva tecrübesi olan, VCT Aşama 1 Challengers 1 Türkiye turnuvasında çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmıştı. Ardından VCT Aşama 1 Challengers 2 Türkiye turnuvasında boy gösteren ekip son 32 turunda elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Masters için bir şansı daha olan ekip VCT Aşama 1 Challengers 3 Türkiye turnuvasına katılarak mücadelesini sürdürmek istese de bu turnuvaya da Play-off aşamasında veda etti. Kadronun son olarak katıldığı turnuva VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası oldu. Takımın bu turnuvada son 64 turunda elenmesi ve bekleneni verememesi sonucunda oyuncular takımdan ayrıldı. Kadroda kalan tek oyuncu durumu henüz belli olmayan Mersa.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Team Galakticos Valorant takımıyla yollarını ayırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 22:38:35. #1.14#
title