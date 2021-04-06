Team Galakticos Valorant takımıyla yollarını ayırdı

Team Galakticos (TeamGalakticos) Valorant takımı dağıldı!

Ülkemizin ileri gelen espor organizasyonlarından biri olan Team Galakticos Valorant takımı dağıldı. Valorant Champions Tour Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasına çok erken veda eden Galakticos, Valorant kadrosu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Team Galakticos Valorant takımından 4 oyuncu bireysel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla takımdan ayrıldıklarını duyurdu. İlk olarak kadro oyuncusu Maxic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını ve yeni bir takım arayışında olduğunu açıkladı.

'in ardından , ve 'ın takımdan ayrılma haberleri arka arkaya geldi. Üç oyuncu da Galakticos'tan ayrıldıklarını ve yeni takım arayışında olduklarını belirttiler. Kadrodan ayrıldığını açıklayan oyuncuların aksine yine kadro oyuncularından biri olan 'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Mersa'nın takımla devam edip etmediği henüz bilinmiyor. Mersa gibi sessiz kalmayı tercih eden taraflardan biri de Team Galakticos. Valorant kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Dağılan Team Galakticos Valorant Takımı Turnuva Performansı

10 Şubat'ta Galakticos bünyesine giren Valorant kadrosunun ilk turnuva tecrübesi olan, VCT Aşama 1 Challengers 1 Türkiye turnuvasında çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmıştı. Ardından VCT Aşama 1 Challengers 2 Türkiye turnuvasında boy gösteren ekip son 32 turunda elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Masters için bir şansı daha olan ekip VCT Aşama 1 Challengers 3 Türkiye turnuvasına katılarak mücadelesini sürdürmek istese de bu turnuvaya da Play-off aşamasında veda etti. Kadronun son olarak katıldığı turnuva VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası oldu. Takımın bu turnuvada son 64 turunda elenmesi ve bekleneni verememesi sonucunda oyuncular takımdan ayrıldı. Kadroda kalan tek oyuncu durumu henüz belli olmayan Mersa.

Kaynak: Playerbros