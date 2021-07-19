Team BDS VALORANT kadrosunun 6. ismi olarak GatsH'yi bünyesine katacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Team BDS VALORANT kadrosunun 6. ismi olarak GatsH'yi bünyesine katacak

Team BDS VALORANT kadrosunun 6. ismi olarak GatsH'yi bünyesine katacak
Playerbros - Haberler | Gamegar

Jett oyuncusunun transferinin yakın zamanda gerçekleşmesi öngörülüyor.

Vlr.gg'nin haberine göre Fransa asıllı espor organizasyonu Team BDS, Guillaume "GatsH" Kalka'yı organizasyon bünyesine katacak. Bu transfer ile Team BDS'nin kadrosu 6 kişiye yükselecek.

Bir Jett oyuncusu olan GatsH geçtiğimiz 60 gün içinde resmi turnuvalarda sadece Jett ajanı ile oynadı. Jett ajanıyla 23 kez oynayan oyuncu 268.1 ACS(ortalama savaş skoru), 1.42 KD(Öldürme/Ölme oranı) ve 160.8 ADR(round başına ortalama hasar) istatistiklerine sahip.

Şu an hala Edelweiss Esports takımında yer alan Gatsh'in transferden sonra da Jett ajanı ile oynaması bekleniyor. Edelweiss takımı Challengers turnuvalarında veya VCT Fransa aşamalarında pek başarı elde edemedi. Vlr.gg'nin haberine göre Fransız organizasyon kadrosunda bulunan oyuncuları serbest bırakacak ve bu da GatsH'nin transferini hızlandıracak.

Team BDS ekibi 28 Temmuz'da başlayacak olan European Challengers 2'nin ana etkinliğine hak kazandı. Altı kişilik kadrosu ile Challengers EMEA Finalleri için kalan iki biletten birini kazanmaya çalışacak olan ekip kazanıp Berlin'de mücadele etmek istiyor.

Team BDS ekibinin beklenen kadrosu:

Rodolphe "rodeN" Bianco

Logan "logaN" Corti

Alex "AKUMAAAAA" Lo Bello

Jonathan "TakaS" Paupard

Dylan "hoppY" Aube

Guillaume "GatsH" Kalka

Flavien "wallax" Lebreton (Koç)

Maxime "Max0b" Jacob (Analist)

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Mustafa Er Fatih Terim Alper Yılmaz Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Team BDS VALORANT kadrosunun 6. ismi olarak GatsH'yi bünyesine katacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 18:50:24. #1.16#

title