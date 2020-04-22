TDV zekat hesaplama modülü zekat hesaplamayı kolaylaştırıyor TDV zekat hesaplama modülü zekat hesaplamayı kolaylaştırıyor Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sistemi, vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmelerine imkan tanıyor.

TDV zekat hesaplama modülü zekat hesaplamayı kolaylaştırıyor

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sistemi, vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmelerine imkan tanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini belirten Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.

Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı Ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerimizden birisi olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok büyük önem taşıyor. Milletimizin zekat vermek için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı bir dönemde Vakfımız, 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' projesi kapsamında başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde zekat hesaplama modülü oluşturmuştuk. Bu hizmetimize bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama Mobil Uygulamasından, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilir. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan "Zekatınızı bağışlamak için tıklayın" butonuna basarak bagis.tdv.org sayfamıza bağlanabilir ve online olarak zekatlarını ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabilirler. Bu uygulamayla Vakfımız tarihinde ilk defa zekat algoritması geliştirmiş olduk. Sitemize aylık 100 bin giriş gerçekleşmektedir. Çok fazla rağbet gören bir uygulama oldu."

Zekat hesaplama sisteminin toplumun her kesiminin rahatlıkla kullanabilmesi ve aklında hiçbir soru işareti kalmaması için sesli tanıtım videosu da oluşturarak zekathesapla.tdv.org sitesine yüklediklerini anlatan Açık, herhangi bir sorun yaşayan vatandaşların video izleyerek de sistemi kullanabileceklerini vurguladı.

Açık, bu zor günlerde yapılacak her bir bağışın çok daha kıymetli olduğunu belirterek, "Zor durumda olan kardeşine kol kanat germeyi kendisine vazife bilen milletimiz zekat ve fitre başta olmak üzere bağışlarıyla bu dönemde de ihtiyaç sahiplerinin hamisi olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA