TDV, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara 40 bin bot ve mont hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye ile Suriye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye ile Suriye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Kış Bayramı" projesi kapsamında, Türkiye ile Suriye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yaklaşık 40 bin bot ve mont dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, çocukların soğuk kış günlerini daha rahat geçirebilmeleri için yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve gönüllülerle birlikte hayırseverlerin bu çalışmalara çok büyük destek verdiğini söyledi. "İlmek İlmek İyilik" projesi ile başlayan çalışmaların "Kış Bayramı" projesi ile devam ettiğini ve paydaş kuruluşlarla da çocuklara kışlık kıyafet ulaştırıldığını ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'Kış Bayramı' projesi kapsamında kadın kollarının bulunduğu Ankara, Kocaeli, Trabzon, Kütahya, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir, Adana, Antalya, Manisa, Malatya, Bursa, İstanbul, İzmir, Zonguldak, Sakarya, Artvin ve genel merkezden yaklaşık 200 bin Türk Lirası yardım toplandı. Bu yardımlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklar ile Suriye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yaklaşık 40 bin adet bot ve mont alarak hediye ettik. Kadın kollarımız, kendi bulundukları illerdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızı da zaman zaman ziyaret ederek çeşitli hediyeler götürüyor. Daha önce de 'İlmek İlmek İyilik' projemiz kapsamında ortak kuruluşlarımızın da desteği ile ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 35 bin atkı, bere, eldiven, bot ve mont ulaştırmıştık. Elhamdülillah bu kış çocuklarımızı üşütmedik."

İhsan Açık, birçok kişinin hayatında küçük gibi görülen yardımların, ihtiyaç sahiplerinin dünyasında çok büyük hayırlara vesile olduğunu belirterek, az çok demeden herkesin imkanları ölçüsünde yardımda bulunması gerektiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı