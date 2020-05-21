TDV ve KAGEM iş birliğiyle 1500 yetim çocuğa bayramlık dağıtıldı
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TDV ve KAGEM iş birliğiyle 1500 yetim çocuğa bayramlık dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) iş birliğiyle 1500 çocuğa bayramlık ulaştırıldı.

TDV ve KAGEM iş birliğiyle 1500 yetim çocuğa bayramlık dağıtıldı
21.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:36

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) iş birliğiyle 1500 çocuğa bayramlık ulaştırıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten KAGEM tarafından "Bir çocuğa bayram sevinci ol" sloganıyla başlattığı proje kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Adana şubelerinin gönüllüleri eşliğinde, çoğunluğu yetim çocuklardan oluşan, ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlıklar dağıtıldı.

Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, "Çocukluğa dair bayram anılarının içinde mutlaka bayramda alınan bir çift ayakkabı ya da bir elbisenin unutulmaz bir yeri vardır. Gönüllülerimiz eşliğinde yaptığımız ziyaretlerde de çocuklarımızın yüzünde bu sevince bire bir şahit olmanın ayrıca mutluluğunu yaşadık. Tüm gönüllü çalışmalarımızda olduğu gibi bu projenin de tüm aşamasında bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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