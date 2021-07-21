TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
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TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Van'da kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Van'da kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Gürpınar ilçesindeki Van-Et Entegre Tesisleri'nde TDV ekiplerinin gözetiminde 15 bin 190 hisse kurbanın kesimi yapıldı.

Kurban etleri prçalanarak paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

TDV Bölge Sorumlusu Hasan Kader, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 28 yıldır vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

TDV'nin bu yıl 81 ilde ve yurt dışında 77 ülke ve 335 bölgede Türk milletinin emaneti olan kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Van'da vatandaşların vekalet verdiği 15 bin 190 hisse kurbanın kesimini yaptıklarını aktaran Kader, "Kurbanlıklar dini vecibelere uygun şekilde veteriner hekim eşliğinde kesildi. Allah bağışçılarımızın kurbanlarını kabul etsin. Kesilen kurbanların etlerini, yetim, dul, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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