Tdv Uluslararası Eğitim Programlarına 8 Bin 805 Başvuru

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Uluslararası Öğrenci Programlarına bu yıl dünyanın 105 farklı ülkesinden 8 bin 805 öğrenci başvurdu.



TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın yurt dışından gelen öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunan Uluslararası İmam Hatip ve uluslararası lisans programlarına başvurular tamamlandı.

Başvuruların internet üzerinden alındığı TDV Uluslararası Öğrenci Programlarına, bu yıl Avrupa'dan Afrika'ya, Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara 105 ülkeden 8 bin 805 öğrenci, Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye'de eğitim görmek için başvuruda bulundu.

Bu yıl Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programına 80 ülkeden 3 bin 514 öğrenci, Uluslararası İlahiyat ve Lisans Programlarına ise 100 ülkeden 5 bin 291 öğrenci müracaat etti.



Başvurular, nisan ayı içerisinde değerlendirilerek, gerekli şartları taşıyan adayların ülkelerinde mayıs ve haziranda mülakat yapılacak. Mülakatlar sonucunda uygun görülen adaylar, TDV Uluslararası Öğrenci Bursluluk Programına kabul edilecek.



TDV, 2018 Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı için 400, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı için 200 öğrenci olmak üzere toplam 600 öğrenciye daha Türkiye'de eğitim desteği verecek.



Programlara talep artıyor



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 1993'den bu yana yurt dışında ve yurt içinde eğitim çalışmalarını sürdüren TDV, başlattığı Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında, her yıl dünyanın dört bir tarafından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunuyor.

Türkiye'nin gönül coğrafyasında eğitim çalışmalarını öncelikli faaliyet alanları içerisinde gören Türkiye Diyanet Vakfı, bu kapsamda dünyanın pek çok noktasından gelen öğrencilere Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Öğrenci Programı ve Uluslararası İlahiyat Programı gibi projelerle eğitim imkanı tanıyor.

Öte yandan TDV, burs imkanları ile barınma ve farklı eğitim sisteminden gelen öğrenciler için tamamlayıcı eğitim imkanları da sağlıyor.



Eğitim programıyla gönül coğrafyasına hizmet

Türkiye Diyanet Vakfı, hayata geçirdiği ve bugün İslam dünyasında yaşanan pek çok eksikliğin giderilmesinin hedeflendiği eğitim programları ile hali hazırda 111 ülkeden 2 bin 347 öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı veriyor.



TDV, lise, lisans ve lisansüstü alanlarda başlattığı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Lisansüstü Programları ile Türkiye'nin gönül coğrafyasında kardeşlik köprüleri kurmaya ve dini bilincin oluşmasına katkıda bulunuyor.



Halen 73 ülkeden bin 125 öğrenci İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas'taki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürürken, Uluslararası Lisans Programlarında 65 ülkeden 507 öğrenci, Uluslararası İlahiyat programında 15 ülkeden 594 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programında ise 36 ülkeden 121 öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye'de eğitim görüyor.

TDV'nin Uluslararası Öğrenci Programlarına geçen yıl, 95 ülkeden 5 bin 545 öğrenci başvurmuştu.