TDV, ülkelerinin makus kaderini değiştirecek gençler yetiştiriyor

Her alanda eğitimi önceleyen Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında ramazan yardım çalışması yürütürken bir yandan da Türkiye'de eğitim görecek öğrencilerin belirleneceği mülakatları gerçekleştiriyor.

Her alanda eğitimi önceleyen Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında ramazan yardım çalışması yürütürken bir yandan da Türkiye'de eğitim görecek öğrencilerin belirleneceği mülakatları gerçekleştiriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Nijer Mülakat Sorumlusu Yahya Uyar, her yıl binlerce öğrenciye vakıf bursuyla Türkiye'de eğitim görme imkanı tanıdıklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin işbirliği ile yürütülen "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi" ve "Uluslararası İlahiyat Lisans Programları"na bu yıl 105 ülkeden 6689 öğrencinin başvuruda bulunduğunu ifade eden Uyar, bu öğrencilerin mülakatlarının yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda Nijer'de de başvuran öğrencilere yazılı ve sözlü mülakat yaptıklarını anlatan Uyar, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak ülkelerinin makus kaderini değiştirecek gençler yetiştiriyoruz. Ülkelerinde yeterli eğitimi alamayan ancak hedefleri ve idealleri olan gençleri belirleyerek bunlara Türkiye'de eğitim imkanı sağlıyoruz. İlk olarak başvuruları almıştık. Şuan mülakat süreçlerimiz devam ediyor. Yapılan mülakatlar sonucunda Türkiye'de eğitim görmeye hak kazanan öğrencileri ülkemize davet ederek Uluslararası Anadolu İmamhatip ve Uluslararası İlahiyat Lisans programlarında en iyi şekilde eğitim hizmeti almalarına yardımcı olacağız. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler tekrar ülkelerine dönüp önemli kademelerde görev alabiliyor. Bu şekilde eğitim süreleri boyunca öğrendikleri bilgi birikim ve deneyimleri ülkelerini geleceğe taşıma adına kullanabiliyor. Ayrıca Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri oluyorlar. Öğrencilerin Türkiye'de eğitim görmelerini bu açıdan da önemsiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı