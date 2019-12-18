TDV terörden arındırılan bölgelere yardım ulaştırdı

18.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:53

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Halef'de halka insani yardım malzemeleri dağıttı.



Suriye'de savaşın ilk günlerinden bu yana savaş mağduru ailelere yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, kahraman Mehmetçiğin özverili çabaları sonucunda terörden temizlediği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn ve Tel Halef'te insani yardım çalışmalarına devam ediyor. TDV ekipleri, bölgedeki ailelerin evlerini tek tek ziyaret ederek ihtiyaç tespitinde bulunuyor ve sınır ötesinde bulunan TDV Koordinasyon Merkezleri vasıtasıyla Türk halkının yardımlarını ulaştırıyor. Ekipler, son olarak terör örgütü tarafından Tel Halef bölgesinde patlatılan bomba sonucu yaralanan ve mağduriyet yaşayan ailelere yardım ulaştırdı.



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Hasari Altunova, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak terör unsurlarından temizlenen bölgelerdeki sivil halka yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Tel Halef bölgesinde geçtiğimiz günlerde teröristlerce patlatılan araçta hayatını kaybeden 20 sivilin ailelerini ve yaralanan 70 kişiyi evlerinde ziyaret ederek yardım ulaştırdık ve ihtiyaç tespiti yaptık" dedi.



Terörden zarar gören camiler onarılacak



Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarının yanı sıra bölgenin maddi ve manevi olarak kalkınması için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Bölgede teröristlerce zarar verilen camilerin onarımı için hasar tespitinde bulunan vakıf, bölgenin manevi kalkınmasını sağlamak için sahih din hizmeti götürecek personel yetiştirilmesi konusunda da çalışma yapıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA