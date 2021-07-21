TDV tarafından Uganda'daki 500 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı
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TDV tarafından Uganda'daki 500 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı

TDV tarafından Uganda'daki 500 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlattığı Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında Kurban Bayramı'nın birinci gününde Uganda'daki 500 bin kişiye kurban eti dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlattığı Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında Kurban Bayramı'nın birinci gününde Uganda'daki 500 bin kişiye kurban eti dağıtıldı.

TDV'nin yoksulluk ve krizlerin yoğun yaşandığı Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Arakan başta olmak üzere Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Uzakdoğu ve Güney Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede düzenlediği etkinlik kapsamında, Uganda'da kurban kesimi ve dağıtım yapılıyor.

Ülkenin dört bir tarafını kapsayacak şekilde Masaka, Luweero, Jinja, Budaka, Fort Portal, Mbarara, Hoyma, Masindi bölgeleri ile başkent Kampala'daki 2 noktada kurulan kesim alanlarında bir yandan kurban kesimi, bir yandan da ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı yapılıyor.

TDV ekiplerinin kontrolünde, din adamlarının da katılımıyla gerçekleştirilen kurban programlarında bayramın ilk günü 1572 büyükbaş hayvan kesildi.

TDV ekip lideri İlyas Bulut, AA muhabirine, profesyonel ekiplerin bir yandan kesim yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yaptığını söyledi.

Ülkedeki ihtiyaçlı nüfusun büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Bulut, "Bayramın birinci gününde toplam 1572 büyükbaş kurban kesildi, buradan çıkan eti Uganda genelinde yaklaşık 500 bin 200 kişiye ulaştırdık." dedi.

Hedeflenen 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bulut, "Bugün de bölgelerde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bugün de yarın da bu etleri ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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