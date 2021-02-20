TDV sığınmacı ailelere zekat bağışlarını ulaştırdı
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TDV sığınmacı ailelere zekat bağışlarını ulaştırdı

20.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:18
TDV sığınmacı ailelere zekat bağışlarını ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından sığınmacı ailelere zekat bağışları ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından sığınmacı ailelere zekat bağışları ulaştırıldı.

TDV'den yapılan açıklamada, TDV Edirne Şubesi ve Edirne İl Müftülüğü koordinesinde yapılan yardım çalışmaları kapsamında kentte yaşayan sığınmacı ailelerin belirlendiği belirtildi.

İl Müftüsü, Vakıf Şube Başkanı Alettin Bozkurt'un Edirne'de yaşayan sığınmacı aileleri evlerinde ziyaret ettiği ve vakfa ulaştırılan zekat gelirlerini sığınmacı ailelere ulaştırdığı aktarılan açıklamada, TDV ekiplerinin de ailelerin ihtiyaçları hakkında tespit çalışması yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Acil olarak ihtiyaç duyulan temel gıda, mutfak malzemesi, halı, çekyat, yorgan, battaniye, tüplü ocak, buzdolabı, odun kömür, çocuk ve yetişkin kıyafeti, ev eşyaları ve her türlü yardımlarınız için ailelerin ihtiyaçlarına destek olmak adına Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubemiz ile irtibata geçebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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