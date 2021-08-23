TDV, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta 1 haftada 20 bin kişilik yemek dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara, 1 hafta içinde 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara, 1 hafta içinde 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı.

TDV, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel nedeniyle afetzedelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Manavgat'taki orman yangınlarında yemek hizmeti veren, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi üzerine de bölgeye ulaşarak sıcak yemek hizmetine başlayan TDV'ye ait mobil mutfak ekibi, çalışmalarını büyük gayretle sürdürüyor. AA

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Kaynak: Habermetre