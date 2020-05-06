TDV Sarıgöl Şubesinden gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sarıgöl Şubesi tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sarıgöl Şubesi tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtıldı.

TDV'den gelen yardım kolileri, ilçedeki din görevlileri tarafından 250 aileye teslim edildi.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Ceyhan, hayırseverlerin de katkısıyla 250 aileye yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Kaynak: AA